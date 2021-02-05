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Умерла возлюбленная Высоцкого Татьяна Иваненко 

РИА Новости 1 час назад
Умерла возлюбленная Высоцкого Татьяна Иваненко
Фото: © Киностудия им. М. Горького, 1970
Советская актриса Татьяна Иваненко, возлюбленная поэта Владимира Высоцкого, умерла в возрасте 79 лет, сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.
Причину смерти артистки не уточнили. Известно, что Иваненко жила в одном из спальных районов столицы и редко покидала квартиру. Осенью 2018 года у нее отказали ноги.
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Иваненко работала в Театре драмы и комедии на Таганке с 1966-го до конца 1990-х, где, предположительно, и начался роман актрисы с Высоцким. Пара никогда не жила вместе, но ездила в киноэкспедиции и на гастроли. Иваненко была адресатом нескольких песен Владимира Высоцкого, в том числе композиции "Как все, как это было".
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Общество , Татьяна Иваненко , МВД , АГН "Москва"
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