Умерла возлюбленная Высоцкого Татьяна Иваненко 

Причину смерти артистки не уточнили. Известно, что Иваненко жила в одном из спальных районов столицы и редко покидала квартиру. Осенью 2018 года у нее отказали ноги.

Иваненко работала в Театре драмы и комедии на Таганке с 1966-го до конца 1990-х, где, предположительно, и начался роман актрисы с Высоцким. Пара никогда не жила вместе, но ездила в киноэкспедиции и на гастроли. Иваненко была адресатом нескольких песен Владимира Высоцкого, в том числе композиции "Как все, как это было".