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Умер Виталий Альшанский — актёр театра и кино 

Аргументы Недели и ещё 6 57 минут назад
Умер актер театра и кино Виталий Альшанский
Фото: РИА Новости
Умер Виталий Альшанский — актёр кино и ТВ. Широкой публике он известен по ролям в сериалах "Майор Гром", "Полицейский с Рублёвки", "Бригада", "Молодёжка". Ему было 52 года.
Вчера вечером к нему пришла в гости знакомая. Дверь была закрыта изнутри, пришлось вскрывать. Актёра нашли в квартире на диване без сознания.
По словам женщины, у него были проблемы с давлением, однако накануне чувствовал себя хорошо. Она вызвала скорую, но было поздно — врачи констатировали смерть.
Полиция проводит проверку, поскольку явных следов насильственных действий нет.
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Общество , Виталий Альшанский
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