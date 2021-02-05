Умер актер театра и кино Виталий Альшанский

Умер Виталий Альшанский — актёр кино и ТВ. Широкой публике он известен по ролям в сериалах "Майор Гром", "Полицейский с Рублёвки", "Бригада", "Молодёжка". Ему было 52 года.

Вчера вечером к нему пришла в гости знакомая. Дверь была закрыта изнутри, пришлось вскрывать. Актёра нашли в квартире на диване без сознания.

По словам женщины, у него были проблемы с давлением, однако накануне чувствовал себя хорошо. Она вызвала скорую, но было поздно — врачи констатировали смерть.

Полиция проводит проверку, поскольку явных следов насильственных действий нет.