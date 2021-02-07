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Москва

Отец Началовой рассказал о конфликте из-за имущества певицы 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Бывший возлюбленный Началовой лишил ее дочь квартиры
Фото: Instagram
Родители певицы Юлии Началовой, ушедшей из жизни в возрасте 38 лет, вынуждены продавать ее квартиру, которая должна была достаться дочери артистки. Об этом в эфире телеканала НТВ заявил отец исполнительницы Виктор Началов.
Жилье выставлено на продажу за 100 миллионов рублей, поскольку, как утверждает отец Началовой, бывший возлюбленный певицы, хоккеист Александр Фролов требует вернуть 20 миллионов рублей, которые она ему якобы была должна. У спортсмена, по словам Виктора Началова, имеется расписка от певицы, где говорится, что она взяла у него денежные средства, а под гарантию отдает половину своей квартиры.

"Я ума не приложу, как она подписала этот документ. История очень грязная", — добавил отец артистки.

По его словам, юристы Фролова торопят семью исполнительницы с продажей недвижимости.
Началова умерла 16 марта 2019 года. Как сообщил отец певицы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом. По словам представителя артистки Анны Исаевой, причиной смерти стал сепсис.
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Общество , Шоу-бизнес , Александр Фролов , НТВ , США
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