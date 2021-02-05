Невзоров отказался извиняться за слова о Космодемьянской 

Журналист Александр Невзоров не станет извиняться за то, что назвал красноармейца Зою Космодемьянскую фанатиком. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Невзоров назвал Космодемьянскую фанатиком, а приказ, при выполнении которого она погибла, преступным. После этого Российское военно-историческое общество обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить это высказывание на предмет нарушения статьи Уголовного кодекса «Реабилитация нацизма».
«Я ни каяться, ни извиняться не буду», — сообщил Невзоров в ходе видеообращения, которое опубликовал сегодня.
Он назвал обращение РВИО в Генпрокуратуру доносом на высшем уровне, а своей единственной виной — недостаток бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды и к фильмам Российского военно-исторического общества, которые их воскрешают.
Космодемьянская погибла при выполнении приказа в течение недели сжечь 10 населенных пунктов под Москвой. Фильм, который подразумевал Невзоров, — «Зоя». Его премьера состоялась 28 января.