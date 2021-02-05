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Москва

Невзоров отказался извиняться за слова о Космодемьянской 

Артём Кульша 1 час назад
Невзоров отказался извиняться за слова о Космодемьянской
Фото: Facebook
Журналист Александр Невзоров не станет извиняться за то, что назвал красноармейца Зою Космодемьянскую фанатиком. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», Невзоров назвал Космодемьянскую фанатиком, а приказ, при выполнении которого она погибла, преступным. После этого Российское военно-историческое общество обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить это высказывание на предмет нарушения статьи Уголовного кодекса «Реабилитация нацизма».

«Я ни каяться, ни извиняться не буду», — сообщил Невзоров в ходе видеообращения, которое опубликовал сегодня.

Он назвал обращение РВИО в Генпрокуратуру доносом на высшем уровне, а своей единственной виной — недостаток бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды и к фильмам Российского военно-исторического общества, которые их воскрешают.
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Космодемьянская погибла при выполнении приказа в течение недели сжечь 10 населенных пунктов под Москвой. Фильм, который подразумевал Невзоров, — «Зоя». Его премьера состоялась 28 января.
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Общество , Шоу-бизнес , Зоя Космодемьянская , Александр Невзоров , Генпрокуратура РФ , Российское военно-историческое общество
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