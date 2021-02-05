Невзоров отказался извиняться за слова о Космодемьянской 

Журналист Александр Невзоров не станет извиняться за то, что назвал красноармейца Зою Космодемьянскую фанатиком. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.

«Я ни каяться, ни извиняться не буду», — сообщил Невзоров в ходе видеообращения, которое опубликовал сегодня.

Он назвал обращение РВИО в Генпрокуратуру доносом на высшем уровне, а своей единственной виной — недостаток бездумного почтения к мифам сталинской пропаганды и к фильмам Российского военно-исторического общества, которые их воскрешают.

Космодемьянская погибла при выполнении приказа в течение недели сжечь 10 населенных пунктов под Москвой. Фильм, который подразумевал Невзоров, — «Зоя». Его премьера состоялась 28 января.