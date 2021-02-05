Ветеран потребовал публичных извинений от Навального

Ветеран Игнат Артеменко потребовал публичных извинений от оппозиционера Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», 5 февраля в Бабушкинском районном суде Москвы рассматривают дело о клевете на ветерана. Навальному вменяют статью 128.1 УК РФ. Потерпевшим по делу проходит ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.
Ветеран был одним из героев ролика о голосовании по конституционным поправкам. В ролике также появились дизайнер Артемий Лебедев, актеры Иван Охлобыстин и Василий Лановой. Навальный назвал снявшихся в ролике людей «командой продажных холуев» и «предателями».
Родственники Артеменко заявили, что после комментария Навального ветерану стало плохо и у него диагностировали «ишемическую болезнь сердца на нервной почве».
На заседании суда Артеменко рассказал, что служил в армии, участвовал в партизанском движении и был ранен.
«В июле на даче я узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины — и это меня очень огорчило. Я буду защищать свою честь», — заявил он.
Защита Навального назвала дело политически мотивированным.