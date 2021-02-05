Видео с новым рекордом по взятке в России 

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2 февраля стало известно, что депутата Государственной думы Вадима Белоусова будут судить за получение самой крупной взятки (из известных) в современной истории России . На очередном судебном заседании прокурор заявил, что получить взятку, размер которой превысил три миллиарда рублей, парламентарию помогли его теща и жена. Обе были участницами схемы по получению «дани» от бизнесменов, которым оказывал покровительство их супруг и зять. Белоусов в зале заседаний заявлял, что дело, которое ему грозит, сфабриковано, а его теща, также фигурирующая в расследовании, вообще жертва репрессий.

Похищенные деньги были выделены на ремонт дорог в Челябинской области.