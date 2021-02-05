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Сванидзе поспорил с Невзоровым о подвиге Зои Космодемьянской 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 8 часов назад
Сванидзе поспорил с Невзоровым о подвиге Зои Космодемьянской
Фото: РИА Новости
«Зоя Космодемьянская, несомненно, героическая девушка, но ее подвиг нужно рассматривать отдельно от преступного советского приказа», — заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Николай Сванидзе, комментируя высказывание журналиста Александра Невзорова о якобы отсутствии подвига Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

«Мне сложно оценивать высказывание Александра Невзорова, так как я лично не слышал этих слов. Однако уверен, что Зоя Космодемьянская — несомненно героическая девушка, и то, как она вела себя на допросах — это подвиг, заслуживающий огромного уважения и восхищения», — заявил тележурналист Николай Сванидзе.

При этом, по мнению собеседника, приказ Ставки Верховного Главнокомандования «разрушать и сжигать дотла» все населенные пункты в тылу немецких войск «был, само собой, преступным». «Но подвиг Зои Космодемьянской и этот преступный советский приказ нужно рассматривать отдельно друг от друга. Помещать их в один флакон ни в коем случае нельзя», — заключил Сванидзе.
На Невзорова пожаловались в Генпрокуратуру из-за слов о Зое Космодемьянской
Ранее журналист Александр Невзоров в эфире своей программы на «Эхо Москвы» рассуждал о новом фильме, посвященном Зое Космодемьянской. Он заявил, что убитая фашистами девушка якобы не совершила никакого подвига. «Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ», — сказал он.
В ответ на это Российское военно-историческое общество подало в Генпрокуратуру заявление с обвинением Невзорова в нарушении статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). «Заслуги Космодемьянской Зои признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное посмертно. Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды», — говорится в заявлении РВИО.
Ведомство напомнило, что Зоя Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором ставилась задача «выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом». Для этого было приказано «разрушать и сжигать дотла» все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 километров в глубину от переднего края и 20-30 километров вправо и влево от дорог.
Зоя Космодемьянская — красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта СССР. При выполнении в возрасте 18 лет боевого задания в тылу врага была схвачена на оккупированной территории. После жестоких пыток и допросов была повешена немецко-фашистскими захватчиками. Космодемьянская стала первой женщиной, которая получила звание Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.
В мае 2020 года российский лидер Владимир Путин поздравил участников торжественной церемонии открытия нового музейного комплекса Героя Советского Союза Зои Космодемьянской «Зоя».
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Общество , Зоя Космодемьянская , Николай Сванидзе , Владимир Путин , Александр Невзоров , Генпрокуратура РФ , Российское военно-историческое общество , Деловая газета "Взгляд" , Эхо Москвы
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