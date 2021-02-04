Лишенный статуса адвоката Пашаев решил стать депутатом 

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев собрался баллотироваться в Госдуму. Об этом он заявил в обращении в Youtube.
«Как патриот нашего государства не могу оставаться в стороне и принял решение участвовать в выборах в Государственную думу Российской Федерации», — объявил Пашаев.
По словам экс-защитника актера Михаила Ефремова, он намерен выдвигаться как одномандатник от Нагатинского района Москвы.
«Моя профессиональная деятельность тесно связана с борьбой против коррупции, и я считаю своим долгом продолжить ее уже в качестве депутата Государственной думы», — сообщил он.
Пашаев отметил, что ему хорошо известно, как бороться с чиновниками, которые присваивают деньги налогоплательщиков и «устраивают себе роскошную жизнь».
По словам экс-адвоката, его главной задачей будет избавление страны «от микробов-чиновников, которые разбазаривают бюджетные деньги».
Как писал «Рамблер», Эльман Пашаев получил широкую известность во время судебного процесса над Михаилом Ефремовым, спровоцировавшим смертельную аварию. Линия защиты, которую выстраивал Пашаев, строилась на непризнании вины Ефремовым. Адвокат настаивал, что за рулем автомобиля артиста находился другой человек. Суд счел аргументы защитника Ефремова неубедительными и приговорил актера к 8 годам лишения свободы. После апелляции срок был снижен до семи с половиной лет.