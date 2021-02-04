Лишенный статуса адвоката Пашаев решил стать депутатом 

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«Как патриот нашего государства не могу оставаться в стороне и принял решение участвовать в выборах в Государственную думу Российской Федерации», — объявил Пашаев.

По словам экс-защитника актера Михаила Ефремова, он намерен выдвигаться как одномандатник от Нагатинского района Москвы.

«Моя профессиональная деятельность тесно связана с борьбой против коррупции, и я считаю своим долгом продолжить ее уже в качестве депутата Государственной думы», — сообщил он.

Пашаев отметил, что ему хорошо известно, как бороться с чиновниками, которые присваивают деньги налогоплательщиков и «устраивают себе роскошную жизнь».

По словам экс-адвоката, его главной задачей будет избавление страны «от микробов-чиновников, которые разбазаривают бюджетные деньги».