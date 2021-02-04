В Омске умер замглавврача больницы, где лечили Навального 

Максимишин ушел из жизни в возрасте 55 лет. В больнице, где он проработал 28 лет, медик в последнее время занимал должность заместителя главного врача по анестезиологии и реанимации. Являлся кандидатом медицинских наук.

«Доктор умело сочетал практическую работу с научной деятельностью», — говорится в сообщении.

При содействии Максимишина были разработаны и внедрены методики по лечению больных с острыми нарушениями мозгового обращения, находящихся в критическом состоянии. В 2016 году медик победил в региональном этапе Всероссийского конкурса «Врач года» в номинации «Лучший анестезиолог-реаниматолог».

Как сообщал «Рамблер», 20 августа блогер Алексей Навальный был госпитализирован в омскую больницу скорой помощи №1 после того, как ему стало плохо на борту самолета. 22-го числа его перевезли в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти Германии заявили, что оппозиционер был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». Омские медики на фоне заявлений немецких специалистов настаивали на том, что в организме оппозиционера следы отравления на момент госпитализации отсутствовали.