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Сколько сейчас стоит отдых в Крыму 

Артём Кульша 34 минуты назад
Спрос на отдых в Крыму в январе вырос на 50%
Фото: РИА Новости
Спрос на отдых в Крыму вырос почти в полтора раза. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров.
Согласно данным туристической компании АЛЕАН, в январе прирост бронирований отдыха в Крыму превысил показатели аналогичного периода 2020 года почти на 50%.
Спрос вырос в том числе на курорты западного побережья Крыма, обычно менее популярные, чем курорты южного берега. Активнее всего туристы бронировали отдых на февраль и март, а наиболее популярными являются санатории «Ай-Петри» и «Мисхор» в Ялте и «Полтава-Крым» в Саках.
В АЛЕАН назвали одним из факторов, способствующих росту спроса на отдых в Крыму, привлекательные цены.

«С точки зрения цены это самый выгодный период для планирования и приобретения туров: скидки сейчас доходят до 30-35% от базовых цен отелей и санаториев», — рассказал глава направления «Крым» в компании Илья Ильин.

В настоящее время проживание в улучшенном двухместном номере с лечением и трехразовым питанием в «Ай-Петри» с 15 февраля до 1 марта стоит 39,2 тысячи рублей на двоих, в «Мисхоре» с двухнедельным лечением, проживанием и трехразовым питанием «шведский стол» — 27,2 тысячи на двоих, а в «Полтаве-Крыму» — 66,1 тысячи на двоих.
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Общество , Илья Ильин
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