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Бывшая невестка Юрия Чайки отсудила право на детей 

Lenta.ru 38 минут назад
Бывшая невестка Юрия Чайки отсудила право на детей
Фото: Президент Гордон / YouTube
Бывшая жена Артема Чайки, сына экс-генпрокурора России Юрия Чайки, отсудила право на детей. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.
По данным издания, Марина Чайка выиграла суд у бывшего супруга, и дети остаются с ней. Также, по решению суда, Артем Чайка должен платить Марине алименты — 200 тысяч рублей ежемесячно (третья часть его официального дохода).
При этом мужчина имеет право видеться с детьми в будний день и забирать их в выходной.
18 января стало известно об отказе Артема Чайки от своего иска об определении места жительства несовершеннолетней дочери Софии с ним и о признании требований Марины Чайки о месте жительства ребенка с ней, порядке общения отца с дочерью и взыскании с него алиментов на содержание детей.
В январе Марина Чайка сообщила о своем похищении. По словам женщины, неизвестные завели ее в подвал и, удерживая там, несколько часов спрашивали ее о бизнесе и имуществе бывшего мужа.
Марина и Артем Чайка прожили в браке 21 год. В июле 2020 года на YouTube появилось видеообращение женщины, в котором она попросила защитить ее и детей от угроз и противоправных действий. Также Марина рассказала, что супруг отказывается с ней разводиться и забрал ее паспорт.
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Общество , Юрий Чайка , Артем Чайка
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