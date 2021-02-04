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Омбудсмен Москвы опровергла информацию о переполненных камерах в Сахарово 

Агентство «Москва» и ещё 14 4 часа назад
Омбудсмен Москвы опровергла информацию о переполненных камерах в Сахарово
Фото: РИА Новости
Информация о переполненных камерах в Сахарово не соответствует действительности, задержанные размещены в помещениях по четыре-шесть человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Я вчера была в Сахарово, провела там больше, чем полдня. Я осмотрела все камеры. Я посетила целый ряд камер, большая часть которых была на четыре-шесть человек. Люди находятся в нормальных условиях с точки зрения размещения, для всех выдано постельное белье, в камере есть возможность написать обращение в адрес какой-либо инстанции или адвоката», — сказала Потяева.

Она добавила, что некоторые задержанные высказали жалобы по поводу отсутствия бытовых принадлежностей.

«Жалоб в мой адрес от людей практически не поступало, за исключением бытового сектора. У кого-то не было тапочек, у кого-то не было зубных щеток, кому-то не дали полотенце. Но со мной вместе задержанных посещал руководитель, который в моем присутствии гарантировал, что в ближайшие часы все необходимые вещи поступят. Просто в изоляторе на этот период такого количества вещей не было. Они все заказаны, и я надеюсь, что сегодня они уже в полном объеме обеспечены всем необходимым», — отметила Потяева.

Омбудсмен также прокомментировала информацию СМИ о том, что в одной камере в Сахарово были размещены 28 человек. «По этой теме мы тоже задали вопрос. Это, по существу, не камера. Это место, куда временно доставили людей. Люди были в автозаках или автобусах и они попросили их перевести в более удобное место, чтобы на морозе не сидеть в машинах. Им объяснили, что нужно время, чтобы составить объективные материалы по их приему. Они согласились. Поэтому автобус загрузили, и по одному их стали вызывать. То есть, они там были не размещены, это была как комната приема. А дальше они все были размещены в камерах по четыре-шесть человек. Я это уже проверила», — добавила Потяева.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась фотография восьмиместной камеры спецприемника в дер. Сахарово в ТиНАО, в которой временно разместили 28 задержанных.
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Общество , Москва
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