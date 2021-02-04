Бывший адвокат Ефремова не верит, что актер сошел с ума

Актер Михаил Ефремов либо сошел с ума, либо его нынешние адвокаты из зависти и ревности от его имени подают жалобы на его бывшего защитника Андрея Алешкина . Об этом сам Алешкин заявил «Федеральному агентству новостей».

Он рассказал, что некоторое время назад Ефремов подал на него заявления в Министерство юстиции России и Адвокатскую палату Санкт-Петербурга. В них он, противореча себе, написал, что его к чему-то принудили и обманули.

Алешкин заверил, что за время работы с актером ни разу не выходил за рамки заключенного с ним восьмистраничного договора. Он выразил уверенность, что за жалобами стоят нынешние адвокаты Ефремова, а их мотивом является зависть и ревность.

«Видимо, какая-то месть. Другого варианта у меня нет. Я не могу поверить, что он (Ефремов. — Прим. ред.) сошел с ума», — добавил Алешкин.