Бывший адвокат Ефремова не верит, что актер сошел с ума

Актер Михаил Ефремов либо сошел с ума, либо его нынешние адвокаты из зависти и ревности от его имени подают жалобы на его бывшего защитника Андрея Алешкина. Об этом сам Алешкин заявил «Федеральному агентству новостей».
Он рассказал, что некоторое время назад Ефремов подал на него заявления в Министерство юстиции России и Адвокатскую палату Санкт-Петербурга. В них он, противореча себе, написал, что его к чему-то принудили и обманули.
Алешкин заверил, что за время работы с актером ни разу не выходил за рамки заключенного с ним восьмистраничного договора. Он выразил уверенность, что за жалобами стоят нынешние адвокаты Ефремова, а их мотивом является зависть и ревность.
«Видимо, какая-то месть. Другого варианта у меня нет. Я не могу поверить, что он (Ефремов. — Прим. ред.) сошел с ума», — добавил Алешкин.
В июне, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» скончался. В сентябре Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. В октябре Московский городской суд снизил срок наказания до 7,5 года.