Закон о запрете трэш-стримов могут принять до середины июля 

Закон о запрете трэш-стримов может быть принят до середины июля, когда окончится весенняя сессия, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков

Надеюсь, что нам удастся разработать соответствующее законодательство и провести его уже в ходе весенней сессии, до летних отпусков", — сказал сенатор.

Тема трэш-стримов обсуждалась ранее на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике. Было озвучено несколько инициатив, в частности, Пушков предложил ввести для организаторов трэш-стримов уголовное наказание, в том числе лишение свободы на срок до шести лет, а сенатор Ольга Ковитиди заявила, что необходимо ввести отдельную статью в законодательство о привлечении к ответственности не только организаторов трэш-стримов, но и тех, кто переводит деньги за просмотр таких трансляций.

Обсуждение наказания для трэш-стримеров началось в Совете Федерации после стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года, в ходе которого выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть. После обсуждения этого инцидента в Совфеде сенаторы заявили, что планируют разработать законодательную инициативу, запрещающую трэш-стримы.