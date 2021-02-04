В Хабаровске начали продавать места в очереди на АЗС 

Частные объявления о продаже бензина по завышенной стоимости и мест в очереди на автозаправках Хабаровска появились в интернете, сообщает корреспондент РИА Новости.

АИ-95. Перебои с топливом в Хабаровском крае начались с середины января. На автозаправках образовались очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Краевые власти сообщали о плановой модернизации Хабаровского НПЗ, принадлежащего ННК . С компанией был проработан вопрос о поставках топлива для края из Росрезерва . Сложившаяся ситуация привела к увеличению цен на топливо. Прокуратура Хабаровского края проводит проверку в связи с дефицитом бензина популярных марок АИ-92

В четверг НПЗ сообщил, что в ночь на 4 февраля на нефтебазу ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" было выгружено еще 400 тонн бензина, пришедшего со складов Росрезерва. По данным общества, в пути сейчас находится еще 2,2 тысячи тонн бензина АИ-92.

Как рассказал РИА Новости автолюбитель Юрий Золотарев, ситуация по сравнению со вчерашним днем не улучшилась, хотя были открыты несколько автозаправок ННК. Очереди из автомобилей выстраиваются за топливом на сотни метров.

На сайтах объявлений спекулянты стали предлагать купить бензин популярных марок по цене вдвое выше докризисной. Один из авторов такого объявления сообщил корреспонденту РИА Новости, что он предлагает "бензин марки АИ-95 по цене 120 рублей за литр".

"Условия простые. Привезем вам бензин куда скажете. В очередях стоять не нужно. Стоимость доставки в зависимости от удаленности в городе — от 150 до 250 рублей. Продаем бензин только начиная от 20 литров в канистрах. Топливо хорошее, сами на АЗС "Роснефти" ночью покупали, пока все спят. Нам смысла нет обманывать, мы только сегодня уже три тонны продали", — сказал собеседник агентства.

Цены в подобных объявлениях варьируются от 79 до 125 рублей за литр топлива. Причем продавцы-спекулянты сразу предупреждают потенциальных покупателей, что торг неуместен. "Мы просто даем возможность не стоять в очереди", — резюмируют продавцы. Некоторые энтузиасты пошли дальше: стали продавать место в очереди на АЗС. Схема за несколько дней уже отработана.

"Поможем прорваться в ряды первых на любой заправке города. Вам ждать не нужно, занимаетесь своими делами. Как очередь подойдет, мы вам позвоним, скажу за какой машиной пристроиться. Подъезжаете, мы с вами меняемся местами, вы отдаете наличными 1 тысячу рублей и все. Никто вас за это не побьет, просто вы на мое место встанете. Вчера мы так четыре машины пропустили. Сегодня уже семь", — рассказала о способе заработка собеседница агентства.