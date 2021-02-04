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СМИ: Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса 

Газета.Ru и ещё 1 57 минут назад
Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса
Фото: РИА Новости
Актриса Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавирусной инфекции, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что после контрольного обследования тесты 86-летней Алисы Фрейндлих на коронавирус оказались отрицательными, а поражение легких — минимальным.
Врачи отмечают положительную динамику состояния артистки. Если динамика сохранится, в ближайшее время Фрейндлих выпишут из петербургской больницы.
25 декабря 2020 года Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом. После госпитализации состояние актрисы оставалось тяжелым.
21 января врачи сообщили о положительной динамике состояния Фрейндлих. 26 января ее перевели из реанимации в лечебное отделение.
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Общество , Алиса Фрейндлих
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