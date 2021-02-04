Умер критиковавший локдаун эпидемиолог Филатов

Москве умер заслуженный врач России , член-корреспондент РАН Николай Филатов . Ему было 66 лет. С конца 80-х годов по 2012 год — главный столичный санврач. О его смерти РБК сообщили в НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, где Филатов был заместителем директора по научной работе. Причина смерти не уточняется.

Агентство отмечает, что прошлой осенью эпидемиолог выступал с резкой критикой карантинных мер, введенных в России из-за коронавируса. Он называл их «проявлением величия» властей и отмечал, что эти меры неадекватны по сравнению с предыдущими вспышками ОРВИ и гриппа.

«Я эпидемиолог по профессии, всю жизнь этим занимаюсь и не могу понять происходящего», — говорил Филатов.