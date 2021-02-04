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Москва

Умер эпидемиолог, критиковавший власти за локдаун 

BFM.RU и ещё 1 55 минут назад
Умер критиковавший локдаун эпидемиолог Филатов
Фото: ТАСС
В Москве умер заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Николай Филатов. Ему было 66 лет. С конца 80-х годов по 2012 год — главный столичный санврач. О его смерти РБК сообщили в НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, где Филатов был заместителем директора по научной работе. Причина смерти не уточняется.
Агентство отмечает, что прошлой осенью эпидемиолог выступал с резкой критикой карантинных мер, введенных в России из-за коронавируса. Он называл их «проявлением величия» властей и отмечал, что эти меры неадекватны по сравнению с предыдущими вспышками ОРВИ и гриппа.

«Я эпидемиолог по профессии, всю жизнь этим занимаюсь и не могу понять происходящего», — говорил Филатов.

«Известия» напоминают, что Филатова отстранили от должности главного санитарного врача Москвы 15 мая 2012 года. Тогда Роспотребнадзор сообщал, что это сделано «в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации и законодательством о противодействии коррупции».
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Комментарии 24
Общество , Николай Филатов , РАН , Роспотребнадзор , газета "Известия" , РБК , Москва
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