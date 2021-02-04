Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Власти Санкт-Петербурга подтвердили планы учредить День силовиков 

Говорит Москва 28 минут назад
В Петербурге подтвердили планы учредить День силовиков
Фото: РИА Новости
По предварительным данным, праздник будут отмечать в марте.
С идеей выступил Александр Беглов, писали СМИ. Зампредседателя Законодательного Собрания города Анатолий Дроздов сообщил радиостанции «Говорит Москва», что сейчас идёт обсуждение.

«По этому вопросу я буду очень краток. Я полностью поддерживаю работу правоохранительных органов, их терпение, выдержку, доброту. Для этого очень много есть примеров и фактов. Как говорится, мы всё видим это своими глазами. То, что они выполняют свою основную функцию — обеспечивают безопасность жителей нашего города, правопорядок — это очень здорово. Большое им спасибо за их выдержку, мужество и стойкость в наше непростое, сложное время».

Дроздов предположил, что празднество будет отмечаться ежегодно.

«Конечно, как и все праздники, хорошие праздники, а праздник — это всегда хорошее дело, — ежегодно отмечать. Это достойно, уважительно и заслуженно. Конкретная дата… я вам сейчас не могу на этот вопрос ответить, вопрос прорабатывается, обсуждается, поэтому, когда объявят, тогда и будет принято это решение. Я это решение поддерживаю».

Депутат Борис Вишневский в своем Telegram-канале также сообщил, что законопроект о введении «Дня работника уголовно-исполнительной системы» уже внесён на рассмотрение.
Сам Беглов пока не выступал с заявлениями по этому поводу.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
Говорит Москва: последние новости
В COVID-больницах Петербурга свободно больше 40% мест В COVID-больницах Петербурга свободно больше 40% мест В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале В Роструде напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале В Центре им. Гамалеи допустили новую волну коронавируса в России В Центре им. Гамалеи допустили новую волну коронавируса в России
Комментарии
Общество , Александр Беглов , Анатолий Дроздов , Борис Вишневский , Правительство Санкт-Петербурга , МВД , Радиостанция "Говорит Москва" , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
00:07
В Нижнем Тагиле толпа подростков забила девочку ногами
Происшествия Криминал
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
00:40
Снежный тоннель рухнул на ребенка на Камчатке
Происшествия
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
Фонтан кипятка ударил в окна жилого дома в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка ударил в окна жилого дома в Челябинске
Происшествия
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
00:55
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
Общество
Видео аварийной посадки самолета на Сахалине
00:28
Видео аварийной посадки самолета на Сахалине
Происшествия
Появилось видео с первой девушкой-машинистом
03:35
Появилось видео с первой девушкой-машинистом
Общество
Видео с Бородиной, раскритиковавшей низкие доходы
03:41
Видео с Бородиной, раскритиковавшей низкие доходы
Шоу-бизнес
Видео с прогнозами Маска о чипировании человека
04:11
Видео с прогнозами Маска о чипировании человека
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение