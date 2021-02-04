В Петербурге подтвердили планы учредить День силовиков

«По этому вопросу я буду очень краток. Я полностью поддерживаю работу правоохранительных органов, их терпение, выдержку, доброту. Для этого очень много есть примеров и фактов. Как говорится, мы всё видим это своими глазами. То, что они выполняют свою основную функцию — обеспечивают безопасность жителей нашего города, правопорядок — это очень здорово. Большое им спасибо за их выдержку, мужество и стойкость в наше непростое, сложное время».