Мусульмане России одобрили использование «Спутник V» 

«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России

Ранее представители мусульманских организаций запросили у разработчиков «Спутника V» сведения о составе вакцины, чтобы выяснить, соответствуют ли ее компоненты требованиям исламской религии. Сегодня Аляутдинов рассказал, что из их ответа следует, что «по сути своей, на первый взгляд, чего-то запрещенного с точки зрения ислама там нет».

Он добавил, что разработчикам вакцины были заданы уточняющие вопросы, на следующей неделе планируется совместное заседание исламских богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин, и готовится богословско-правовое заключение — фетва.