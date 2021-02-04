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Мусульмане России одобрили использование «Спутник V» 

Артём Кульша 1 час назад
Мусульмане России одобрили использование «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» — халяльная, согласно предварительным данным. Об этом заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Ильдар Аляутдинов сообщил РИА Новости.
«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.
Ранее представители мусульманских организаций запросили у разработчиков «Спутника V» сведения о составе вакцины, чтобы выяснить, соответствуют ли ее компоненты требованиям исламской религии. Сегодня Аляутдинов рассказал, что из их ответа следует, что «по сути своей, на первый взгляд, чего-то запрещенного с точки зрения ислама там нет».
Он добавил, что разработчикам вакцины были заданы уточняющие вопросы, на следующей неделе планируется совместное заседание исламских богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин, и готовится богословско-правовое заключение — фетва.
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Общество , Ильдар Аляутдинов , Министерство обороны , Духовное управление мусульман , РИА Новости
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