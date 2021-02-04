Пока вы спали: ВОЗ заявила об эффективности «Спутника V» 

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Эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group отметили, что во время пандемии коронавируса на 48% сократилось число россиян, приоритетно использующих наличные. Об этом пишет ТАСС.

При этом в BCG подчеркнули, что выросло число жителей России, впервые попробовавших цифровые форматы банковского обслуживания: +8% для онлайн банкинга и +7% для мобильного банкинга.

Согласно результатам исследования консалтинговой компании BCG «Полностью цифровой розничный банк», после окончания пандемии около 30% россиян планируют отказаться от походов в отделения кредитных организаций или сократить их число. Об этом пишет РБК.

Эксперты отметили, что Россия остается «одним из самых передовых рынков в мире с точки зрения цифровых услуг». А отказ россиян от похода в отделения банков является сигналом для всех кредитных организаций о том, что необходимо перестраивать работу и более эффективно взаимодействовать с клиентами в цифровом формате.

Публикация итогов третьей фазы исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet говорит об эффективности препарата. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 24» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович

«Мы приветствуем публикацию, которая очень хорошо говорит об эффективности вакцины», — заявила она, отметив, что ВОЗ ожидает поддержку России, чтобы предоставить препарат нуждающимся странам.

В мессенджере Telegram появился бот, который после оплаты позволяет изменять номера звонящего и голос. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает «Коммерсант».

Специалисты отметили, что, если звонящий через бота укажет в исходящем номере телефон, который записан в контактах абонента, то в момент звонка высветится записанное имя.

Технология может открыть новое поле деятельности для мошенников, которые смогут попытаться притвориться родственником или другом своей жертвы, предупреждают эксперты.

В России прекратилось действие моратория на взимание штрафов за неуплату ЖКУ, введенного из-за пандемии коронавируса. Пени и штрафы вновь будут начисляться с 1 января текущего года, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минстрой

При этом, по мнению экспертов, мораторий стоило отменить раньше, так как он привел к тому, что многие «расслабились» и перестали платить за услуги ЖКХ.

«Это обернулось для управляющих компаний и для отрасли катастрофой», — заявила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина.

Минэнерго США опубликовало ежегодный прогноз по ценам на нефть. Оптимистический сценарий, изложенный в документе, предполагает рост стоимости барреля Brent до $173 к 2050 году.

В базовом варианте Минэнерго США прогнозирует цены на нефть в раоне $95 за баррель, а сценарий низких цен предусматривает $48.