Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Пока вы спали: ВОЗ заявила об эффективности «Спутника V» 

Елена Прошина 33 минуты назад
Пока вы спали: ВОЗ заявила об эффективности «Спутника V»
Фото: Reuters
Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Россияне отказываются от «налички»

Эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group отметили, что во время пандемии коронавируса на 48% сократилось число россиян, приоритетно использующих наличные. Об этом пишет ТАСС.
При этом в BCG подчеркнули, что выросло число жителей России, впервые попробовавших цифровые форматы банковского обслуживания: +8% для онлайн банкинга и +7% для мобильного банкинга.
Читать новость полностью

Россияне хотят отказаться от похода в банки

Согласно результатам исследования консалтинговой компании BCG «Полностью цифровой розничный банк», после окончания пандемии около 30% россиян планируют отказаться от походов в отделения кредитных организаций или сократить их число. Об этом пишет РБК.
Эксперты отметили, что Россия остается «одним из самых передовых рынков в мире с точки зрения цифровых услуг». А отказ россиян от похода в отделения банков является сигналом для всех кредитных организаций о том, что необходимо перестраивать работу и более эффективно взаимодействовать с клиентами в цифровом формате.
Читать новость полностью

В ВОЗ заявили о доказанности эффективности «Спутника V»

Публикация итогов третьей фазы исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в медицинском журнале The Lancet говорит об эффективности препарата. Об этом заявила в эфире телеканала «Россия 24» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Мы приветствуем публикацию, которая очень хорошо говорит об эффективности вакцины», — заявила она, отметив, что ВОЗ ожидает поддержку России, чтобы предоставить препарат нуждающимся странам.

Читать новость полностью

Телефонные мошенники могут появиться в Telegram

В мессенджере Telegram появился бот, который после оплаты позволяет изменять номера звонящего и голос. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает «Коммерсант».
Специалисты отметили, что, если звонящий через бота укажет в исходящем номере телефон, который записан в контактах абонента, то в момент звонка высветится записанное имя.
Технология может открыть новое поле деятельности для мошенников, которые смогут попытаться притвориться родственником или другом своей жертвы, предупреждают эксперты.

Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату ЖКУ

В России прекратилось действие моратория на взимание штрафов за неуплату ЖКУ, введенного из-за пандемии коронавируса. Пени и штрафы вновь будут начисляться с 1 января текущего года, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минстрой.
При этом, по мнению экспертов, мораторий стоило отменить раньше, так как он привел к тому, что многие «расслабились» и перестали платить за услуги ЖКХ.

«Это обернулось для управляющих компаний и для отрасли катастрофой», — заявила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, глава Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина.

В США допустили рекордный рост цен на нефть

Минэнерго США опубликовало ежегодный прогноз по ценам на нефть. Оптимистический сценарий, изложенный в документе, предполагает рост стоимости барреля Brent до $173 к 2050 году.
В базовом варианте Минэнерго США прогнозирует цены на нефть в раоне $95 за баррель, а сценарий низких цен предусматривает $48.
Видео дня. Ксения Бородина оскорбила россиян с маленькой зарплатой
Комментарии 45
Общество , Мелита Вуйнович , Вера Москвина , ВОЗ , Минстрой , Минэнерго , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
00:35
Конкурент российского Су-57 поднялся в воздух в США
Армия Войска
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
00:22
В Перми муж отрезал голову жене и зарезал ее отца
Происшествия Криминал
Фонтан кипятка ударил в окна жилого дома в Челябинске
00:19
Фонтан кипятка ударил в окна жилого дома в Челябинске
Происшествия
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
00:55
Видео поздравления ветерана ВОВ десантниками
Общество
Видео аварийной посадки самолета на Сахалине
00:28
Видео аварийной посадки самолета на Сахалине
Происшествия
Появилось видео с первой девушкой-машинистом
03:35
Появилось видео с первой девушкой-машинистом
Общество
Видео с Бородиной, раскритиковавшей низкие доходы
03:41
Видео с Бородиной, раскритиковавшей низкие доходы
Шоу-бизнес
Видео с прогнозами Маска о чипировании человека
04:11
Видео с прогнозами Маска о чипировании человека
Наука и техника
Видеописьмо Сергея Лаврова комиссару ЕС
02:40
Видеописьмо Сергея Лаврова комиссару ЕС
В мире
Видео беспилотного исследовательского парусника
01:33
Видео беспилотного исследовательского парусника
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение