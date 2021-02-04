Россиянку уволили с работы после смены пола

По информации издания «Собака», в 2017 году Васильеву уволили из типографии с должности печатника, когда она официально поменяла пол в паспорте. Тогда руководство сослалось на список из 456 профессий, запрещённых для женщин.

Работница подала иск в суд с требованием признать увольнение незаконным, восстановить её в должности. Также она намеревалась получить компенсацию за моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей.

Как доказали эксперты, список из запрещённых для женщин профессий распространяется на охрану материнства и связан с рождением и воспитанием новорождённых. Поэтому Васильева может работать печатником.

Увольнение было признано незаконным, женщину восстановили в должности и присудили ей 10 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред и 1850 рублей в качестве компенсации зарплаты из-за вынужденного пропуска работы.

Типография подала апелляцию, но в июне 2020 года она была отклонена судом Санкт-Петербурга. Тогда предприятие поставило вопрос о законности увольнения в третий раз, но и новый иск оказался отклонён.

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