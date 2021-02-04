Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Друг Ланового назвал свою версию смерти актера 

News.ru и ещё 1 34 минуты назад
Друг Ланового назвал свою версию смерти актера
Фото: globallookpress.com
К смерти Василия Ланового привели концерты, которые он давал во время пандемии коронавируса. Об этом заявил друг актёра, музыкант Вячеслав Моцардо.
В интервью КП музыкант рассказал, что Лановой, будучи уже нездоровым, кашляя, продолжал выступать, общаться с людьми, делать с ними фотографии. При этом отказаться от выступлений он не мог под нажимом организаторов.

На него наседали организаторы и говорили, что все давно запланировано, деньги получены, грозили штрафными санкциями, он не мог отказать. Я уверен: Вася был бы жив и продолжал радовать нас, если бы не эти концерты, — сказал Моцардо.

Лановой умер 28 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Вместе с супругой Ириной Купченко он был госпитализирован в начале месяца. В последний день ему резко стало хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мэтр запомнился зрителям ролями в культовых советских картинах: «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир».
Ранее NEWS.ru ссобщал, что скончавшийся от коронавируса народный артист СССР Василий Лановой перед смертью успел позаботиться о своей тайной внучке из Архангельска.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
News.ru: последние новости
Скончался автор юмористического шоу «Кривое зеркало» Скончался автор юмористического шоу «Кривое зеркало» Суд в третий раз признал незаконным увольнение трансгендерной россиянки Суд в третий раз признал незаконным увольнение трансгендерной россиянки Эксперт назвал три причины, почему некоторые люди не болеют коронавирусом Эксперт назвал три причины, почему некоторые люди не болеют коронавирусом
Комментарии 5
Общество , Анна Каренина , Василий Лановой , Ирина Купченко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео аварийной посадки самолета на Сахалине
00:28
Видео аварийной посадки самолета на Сахалине
Происшествия
Появилось видео с первой девушкой-машинистом
03:35
Появилось видео с первой девушкой-машинистом
Общество
Видео с Бородиной, раскритиковавшей низкие доходы
03:41
Видео с Бородиной, раскритиковавшей низкие доходы
Шоу-бизнес
Видео с прогнозами Маска о чипировании человека
04:11
Видео с прогнозами Маска о чипировании человека
Наука и техника
Видеописьмо Сергея Лаврова комиссару ЕС
02:40
Видеописьмо Сергея Лаврова комиссару ЕС
В мире
Видео беспилотного исследовательского парусника
01:33
Видео беспилотного исследовательского парусника
Наука и техника
Видео расстрела мужчины на глазах у прохожих
01:04
Видео расстрела мужчины на глазах у прохожих
Происшествия
Видео последних переговоров пожарных в Красноярске
01:07
Видео последних переговоров пожарных в Красноярске
Происшествия
«Ледяной вулкан» в Казахстане сняли на видео
00:32
«Ледяной вулкан» в Казахстане сняли на видео
В мире
Спасенного из леса пенсионера сняли на видео
00:36
Спасенного из леса пенсионера сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение