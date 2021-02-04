Друг Ланового назвал свою версию смерти актера 

К смерти Василия Ланового привели концерты, которые он давал во время пандемии коронавируса. Об этом заявил друг актёра, музыкант Вячеслав Моцардо.

В интервью КП музыкант рассказал, что Лановой, будучи уже нездоровым, кашляя, продолжал выступать, общаться с людьми, делать с ними фотографии. При этом отказаться от выступлений он не мог под нажимом организаторов.

На него наседали организаторы и говорили, что все давно запланировано, деньги получены, грозили штрафными санкциями, он не мог отказать. Я уверен: Вася был бы жив и продолжал радовать нас, если бы не эти концерты, — сказал Моцардо.

Лановой умер 28 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Вместе с супругой Ириной Купченко он был госпитализирован в начале месяца. В последний день ему резко стало хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мэтр запомнился зрителям ролями в культовых советских картинах: «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», « Анна Каренина », «Война и мир».

Ранее NEWS.ru ссобщал, что скончавшийся от коронавируса народный артист СССР Василий Лановой перед смертью успел позаботиться о своей тайной внучке из Архангельска.