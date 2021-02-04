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Ургант утопил грузовик команды «КАМАЗ-мастер» 

Газета.Ru 1 час назад
Ургант утопил грузовик команды «КАМАЗ-мастер»
Фото: газета.ру
Телеведущий Иван Ургант утопил грузовик команды "КАМАЗ-мастер" во время съемок своей вечерней программы.
Российский шоумен пригласил в гости заместителя руководителя команды Эдуарда Николаева, победителя "Дакар-2021" Дмитрия Сотникова и Владимира Чагина, также неоднократного побеждавшего на "Дакаре".
Ургант побывал в качестве пилота машины, которую впоследствии оставил в Останкинском пруду.

"Ну… Какие-то деньги я отдам. Работаем, ребята!" — сказал Ургант.

Ранее сообщалось, что "Формула-1" опубликовала календарь этапов сезона-2021.
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Общество , Шоу-бизнес , Эдуард Николаев , Иван Ургант , Дмитрий Сотников , Владимир Чагин
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