Телеведущий Иван Ургант утопил грузовик команды "КАМАЗ-мастер" во время съемок своей вечерней программы.
Российский шоумен пригласил в гости заместителя руководителя команды Эдуарда Николаева, победителя "Дакар-2021" Дмитрия Сотникова и Владимира Чагина, также неоднократного побеждавшего на "Дакаре".
Ургант побывал в качестве пилота машины, которую впоследствии оставил в Останкинском пруду.
"Ну… Какие-то деньги я отдам. Работаем, ребята!" — сказал Ургант.
Ранее сообщалось, что "Формула-1" опубликовала календарь этапов сезона-2021.