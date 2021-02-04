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Названы три причины невосприимчивости человека к коронавирусу 

Российская Газета и ещё 15 2 часа назад
Врач объяснил устойчивость некоторых людей к коронавирусу
Фото: ТАСС
Некоторые люди могут не заболевать коронавирусной инфекицей COVID-19, так как уже переболели другим коронавирусом, недавно перенесли вирусную инфекцию или имеют местный иммунитет. Об этом рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Эксперт уточнил, что антитела — это маркер, показывающий, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к заболеваниям, например, к ВИЧ.

«При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это ещё на этапе научной дискуссии», — цитирует РИА Новости Вознесенского.

По словам специалиста, одна из версий — перенесённый эпизод заболевания, вызванного другими коронавирусами.
Второе предположение связано с тем, что перед встречей с коронавирусом человек уже перенёс какую-то вирусную инфекцию, после чего у него поднялся уровень интерферонов.

«Если их (интерферонов. — RT) очень много, то снижается восприимчивость к вирусным инфекциям», — добавил Вознесенский.

Третья версия говорит о возможном существовании иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.
Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19.
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Общество , Наука и техника , Сергей Вознесенский , Ирина Ярцева , РУДН , РИА Новости
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