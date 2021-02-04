Умер один из создателей «Кривого зеркала»

Ушел из жизни один из авторов юмористического шоу «Кривое зеркало» Вячеслав Полейко. О его смерти сообщил юморист Александр Морозов на своей странице в соцсети Instagram.

Он сказал, что внезапный уход друга стал для него потрясением. Причина смерти артиста не была названа.

— Мы все устали от некрологов, но люди продолжают уходить. Утром я узнал о смерти моего друга, автора «Кривого зеркала» Славы Полейко, — сообщил Морозов.

СПРАВКА «ВМ»