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Москва

Умер создатель «Кривого зеркала» Вячеслав Полейко 

Вечерняя Москва и ещё 2 40 минут назад
Умер один из создателей «Кривого зеркала»
Фото: facebook.com
Ушел из жизни один из авторов юмористического шоу «Кривое зеркало» Вячеслав Полейко. О его смерти сообщил юморист Александр Морозов на своей странице в соцсети Instagram.
Он сказал, что внезапный уход друга стал для него потрясением. Причина смерти артиста не была названа.

— Мы все устали от некрологов, но люди продолжают уходить. Утром я узнал о смерти моего друга, автора «Кривого зеркала» Славы Полейко, — сообщил Морозов.

СПРАВКА «ВМ»
Вячеслав Полейко окончил Московский авиационный институт. В 1979 работал актером в Театре Михаила Задорнова. Он писал монологи Михаилу Евдокимову, Евгению Петросяну и Михаилу Задорнову. Полейко был постоянным автором «Кривого зеркала», а также сочинял репризы для «Новых русских бабок».
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