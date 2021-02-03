Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

РФПИ допускает одобрение Евросоюзом вакцины «Спутник V» в марте 

Прайм и ещё 11 1 час назад
Глава РФПИ: «Спутник V» может быть одобрен в ЕС в марте
Фото: РИА Новости
ЕС может одобрить применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в начале марта, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Мы подали документы на одобрение в Европейскую медицинскую ассоциацию, которая является европейским регулятором, и этот процесс рассмотрения может занять февраль, может быть, начало марта", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

В начале января президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства. вакцин, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
Песков прокомментировал публикацию о "Спутник V" в Lancet
Затем на пресс-конференции Меркель заявила, что предложила российскому президенту поддержку немецкого регулятора в процедуре одобрения российской вакцины "Спутник V" в Европейском медицинском агентстве (EMA)
Канцлер добавила, что для применения и производства вакцины в ЕС должно быть получено разрешение EMA.
Научный журнал The Lancet накануне опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%.
Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
Прайм: последние новости
Местонахождение мобильного телефона перестанет считаться тайной Местонахождение мобильного телефона перестанет считаться тайной Росстат сообщил о снижении безработицы в России в декабре Росстат сообщил о снижении безработицы в России в декабре Адвокат рассказал, кто и почему может оспорить завещание Адвокат рассказал, кто и почему может оспорить завещание
Комментарии 1
Общество , Ангела Меркель , Кирилл Дмитриев , Владимир Путин , ЕС , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Российский фонд прямых инвестиций , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
00:32
Опубликовано видео задержания выбежавшего на взлетную полосу мужчину
Общество Происшествия
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
00:52
Пожарная машина сбила пенсионерку и попала на видео
Происшествия
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение