Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Михаил Ефремов спрятал от жены более 100 млн рублей 

News.ru 18 минут назад
Михаил Ефремов спрятал от жены более 100 млн рублей
Фото: РИА Новости
Артист Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, так и не предоставил своей супруге Софье Кругликовой доступ к банковской ячейке, в которой у него хранится очень крупная сумма денег.
Софья действительно долгое время дёргала Михаила по поводу денег, ведь на зону он уезжал, так и не передав ей права. И по нашей информации, этого не произошло до сих пор. Все финансы, а это десятки миллионов рублей, остались у Ефремова, — рассказал KP.RU. информированный источник.
"Быть вдовой": Пашаев раскрыл планы жены Ефремова
По мнению осведомлённого лица из окружения семьи, Ефремов после всего случившегося никому больше не доверяет. К тому же он хочет обеспечить себе безбедную старость после тюрьмы, поскольку не уверен, что у него будет потом достойная работа и хорошее здоровье. Кроме того, в планах артиста был также переезд на ПМЖ за границу, что тоже обойдётся недёшево.
Банковскую ячейку он не отдаст никому и никогда, уж я-то знаю. Скажу только, что жене Ефремов передал права к банковскому счёту, где у него хранится около 5 миллионов рублей. А в ячейке гораздо больше. 100 миллионов — скромная сумма, берите выше, — сообщил изданию Эльман Пашаев, выступавший на судебном процессе защитником Ефремова.
Как писал NEWS.ru, слухи о разводе Михаила Ефремова с супругой являются вымыслом, заявил адвокат актёра Пётр Харин. По его словам, Софья Кругликова ещё в декабре получила доступ к ячейке, где хранятся деньги артиста, поэтому «ни о каком разводе речь не идёт».
23 ноября СМИ со ссылкой на близкого друга Ефремова сообщили, что Софья Кругликова намерена подать на развод с актёром. Он уверен, что Кругликова не смогла простить мужу измену с молодой актрисой Дарьей Белоусовой, о чём стало известно в ходе расследования происшествия. Кругликова отказывалась общаться со СМИ, но рассказала юристу Алексею Лобареву, что многие слухи вокруг её семьи не соответствуют действительности.
Видео дня. Ректоры российских вузов торгуют бюджетными местами
News.ru: последние новости
Писатель рассказал о вероятности попадания Бориса Ельцина в группу Дятлова Писатель рассказал о вероятности попадания Бориса Ельцина в группу Дятлова СМИ узнали о шикарном наследстве Ланового СМИ узнали о шикарном наследстве Ланового Опубликованы результаты третьей фазы исследований «Спутник V» Опубликованы результаты третьей фазы исследований «Спутник V»
Комментарии 6
Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Алексей Лобарев , Дарья Белоусова , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
00:16
«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Происшествия
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
00:58
Жестокое обращение воспитательницы с ребенком сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
00:28
Опубликовано видео с места смертельного ДТП с полицейскими в Крыму
Происшествия
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
00:31
Кувырок автомобиля каршеринга в Петербурге попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
02:28
Опубликовано видео спасения собаки из ледяного озера
Общество
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
00:16
Зацепер проехал по Рязани на троллейбусе и попал на видео
Происшествия
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
01:17
Пьяного дебошира в самолете сняли на видео
Происшествия
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
00:22
Движение лавы во время извержения вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
В Воронеже зверски убита учительница
00:42
В Воронеже зверски убита учительница
Происшествия Криминал
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
00:33
Урезонивавшего дебоширов москвича сняли с рейса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение