Михаил Ефремов спрятал от жены более 100 млн рублей 

Артист Михаил Ефремов , отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, так и не предоставил своей супруге Софье Кругликовой доступ к банковской ячейке, в которой у него хранится очень крупная сумма денег.

Софья действительно долгое время дёргала Михаила по поводу денег, ведь на зону он уезжал, так и не передав ей права. И по нашей информации, этого не произошло до сих пор. Все финансы, а это десятки миллионов рублей, остались у Ефремова, — рассказал KP.RU. информированный источник.

По мнению осведомлённого лица из окружения семьи, Ефремов после всего случившегося никому больше не доверяет. К тому же он хочет обеспечить себе безбедную старость после тюрьмы, поскольку не уверен, что у него будет потом достойная работа и хорошее здоровье. Кроме того, в планах артиста был также переезд на ПМЖ за границу, что тоже обойдётся недёшево.

Банковскую ячейку он не отдаст никому и никогда, уж я-то знаю. Скажу только, что жене Ефремов передал права к банковскому счёту, где у него хранится около 5 миллионов рублей. А в ячейке гораздо больше. 100 миллионов — скромная сумма, берите выше, — сообщил изданию Эльман Пашаев, выступавший на судебном процессе защитником Ефремова.

Как писал NEWS.ru, слухи о разводе Михаила Ефремова с супругой являются вымыслом, заявил адвокат актёра Пётр Харин. По его словам, Софья Кругликова ещё в декабре получила доступ к ячейке, где хранятся деньги артиста, поэтому «ни о каком разводе речь не идёт».