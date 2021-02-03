Умерла киновед Лидия Зайцева 

Советский и российский киновед Лидия Зайцева, мастер киноведческого отделения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), ушла из жизни в возрасте 89 лет.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на декана сценарно-киноведческого факультета ВГИКа Вячеслав Марусенков.
«Лидии Алексеевны не стало сегодня. Это замечательный педагог, учёный, специалист, воспитавший немало выдающихся людей. Конечно, это большая утрата для ВГИКа и для киноведения в целом», — сообщил Марусенков.
Ранее сообщалось, что актёр театра и кино, каскадёр, сценарист Виктор Павлюченков скончался 1 февраля на 58-м году жизни.