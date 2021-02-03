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В Петербурге в мае пройдёт книжный салон 

RT на русском 58 минут назад
В Петербурге в мае пройдёт книжный салон
Фото: Pixabay
Традиционный Санкт-Петербургский международный книжный салон, из-за пандемии прошедший в 2020 году в онлайн-формате, состоится с 26 по 29 мая 2021 года на Дворцовой площади в здании Главного штаба.
Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Очень надеюсь, что эпидемическая обстановка в этом году позволит состояться красивому амбициозному проекту. Проведение салона возродит живое общение для выработки совместных стратегий по поддержке книжной культуры», — сказал председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, идея разместить Книжный салон на главной площади города и в стенах Главного штаба очень своевременная.
Мероприятие проводится в Петербурге с 2006 года.
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Общество , Владимир Рябовол , Санкт-Петербург
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