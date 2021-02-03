Мясников выступил за отмену масочного режима 

Ничего страшного не произойдет, если все вдруг снимут маски, заявил в эфире НСН врач и телеведущий Александр Мясников . По его словам, чтобы защититься от возможного заражения коронавирусом, есть более эффективное средство.

Мясников подчеркнул, что польза от ношения медицинских масок давно подвергается сомнению. Например, они наряду с респираторами не могут гарантировать защиту от гриппа и других инфекций, не говоря уже о коронавирусе. Всеобщий масочный режим был введен из-за бессилия перед пандемией, подчеркнул телемедик.

«Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет», — добавил Мясников, отметив, что в большинстве случаев люди и так носят маски неправильно: например, на подбородке.

Перчатки, по его словам, вообще бесполезны в данной ситуации.

«Даже если тереть глаза и облизывать пальцы», отметил врач, коронавирус не попадет в организм. Вместо индивидуальных средств защиты Мясников посоветовал пользоваться каплями с интерфероном. Несколько капель в нос помогут защититься от вероятного заражения, по мнению зарубежных ученых. Россияне этот вопрос еще не исследовали, отметил телеведущий.

«В любом случае, нет никакого вреда, а польза возможна», — резюмировал он.