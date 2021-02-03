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Мясников призвал к отмене масочного режима 

РИА Новости и ещё 1 15 минут назад
Мясников призвал к отмене масочного режима
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН усомнился в эффективности ношения средств индивидуальной защиты.
По словам медика, за долгие годы использования масок, а также респираторов при гриппе и других инфекциях, они якобы показали весьма посредственную эффективность.

"Но от бессилия перед коронавирусом даже противники масок выступили за их ношение. Есть приказ — мы носим. Но что будет, если все снимут маски? Ничего особенного не будет", — сказал Мясников.

Врач также усомнился и в необходимости использования перчаток во время пандемии.

"Коронавирус — это не клещ, он в кожу не впивается и не переносится руками. Даже если тереть глаза и облизывать пальцы, коронавирус не попадет в организм. Этот путь доказано не существует", — объяснил Мясников.

По мнению медика, перчатки полезны только для того, чтобы предотвратить кожу рук от частого мытья.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Александр Мясников
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