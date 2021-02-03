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Москва

Малышева разозлила россиян ванной с холодильником 

Елена Прошина 16 минут назад
Малышева разозлила россиян ванной с холодильником
Фото: РИА Новости
Телеведущая Елена Малышева показала в сторис Instagram свою ванную комнату и разозлила интернет-пользователей: по их мнению, ведущая живет слишком роскошно.
На видео Малышева показала холодильник для кремов и других косметических средств, набор полотенец, подставки в виде птиц и зеркала.

«Я очень люблю всякие необычные предметы, которые можно использовать утилитарно. Например птицы — для полотенец. А другая птица — для маникюрных приборчиков», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Мини-холодильник для косметики. Он стоит у теледоктора прямо в ванной. Выбор полотенец, как в лучших гостиницах, да и полочка с косметикой вызывает не меньше восхищение. Признавайтесь, хотели бы жить здорово?» — так прокомментировал это видео аккаунт @babka.nalavke.

«Хвастуша», — написала о Малышевой @stafeevatatyana.

«Мало! Мало лепнины и золота! Мне не понравилось. Холодильник уж больно хайтекный, могла бы апгрейднуть», — заявила Лаш-Мастер.

Пользователь Иван Гаврилов отметил, что Малышева не смогла бы позволить себе такую ванную, если была бы обычным врачом.
Однако некоторые комментаторы вступились за телеведущую.

«Не вижу никакого прям уж богатства! Холодильник! Зеркала! Раздули!» — написала @elizabethgladkich.

Как писал «Рамблер», ранее россиян разозлили советы Малышевой по лечению коронавируса в домашних условиях. Телеведущая напомнила, что некоторым пациентам (с невысокой температурой, без одышки и с нормальным уровнем кислорода в крови) можно лечиться дома, не вызывая врача и скорую помощь.
Интернет-пользователи напомнили Малышевой, что на медицину идут их налоги, кроме того, без вызова врача нельзя взять больничный.
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Комментарии
Общество , Елена Малышева , Иван Гаврилов
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