По словам девушки, независимая экспертиза дома стоила 90 тысяч рублей. Деньги на нее Исламова собирала целый год. Большинство жителей дома не хотели скидываться.

«Я тогда отправила письмо Жириновскому в Москву. Попросила его помочь, жаловалась, что на экспертизу не хватает 30 тысяч. Пришел ответ, что 30 тысяч — много, может выделить только тысячу рублей. По почте нам прислали тысячу и его фотографию. Спасибо и на этом», — цитирует девушку «МК».

Она добавила, что в итоге ей пришлось заложить в ломбард золотую цепочку, чтобы добрать нужную сумму.