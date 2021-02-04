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Москва

Жириновский дал жителям «ледяного» дома в Чебаркуле 1000 рублей. «Больше нет» 

Ura.Ru 21 минуту назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожертвовал жителям полуразрушенного общежития в Чебаркуле (Челябинская область) одну тысячу рублей. Об этом заявила жительница «ледяного» дома Марина Исламова.
По словам девушки, независимая экспертиза дома стоила 90 тысяч рублей. Деньги на нее Исламова собирала целый год. Большинство жителей дома не хотели скидываться.

«Я тогда отправила письмо Жириновскому в Москву. Попросила его помочь, жаловалась, что на экспертизу не хватает 30 тысяч. Пришел ответ, что 30 тысяч — много, может выделить только тысячу рублей. По почте нам прислали тысячу и его фотографию. Спасибо и на этом», — цитирует девушку «МК».

Она добавила, что в итоге ей пришлось заложить в ломбард золотую цепочку, чтобы добрать нужную сумму.
Ранее Исламова рассказала URA.RU, что независимая экспертиза в результате признала дом аварийным, износ составил более 77 процентов. Однако мэрия города собиралась отремонтировать общежитие. После публикаций с СМИ в дело вмешался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).
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Общество , Видео , Политика , Александр Бастрыкин , Владимир Жириновский , ЛДПР , СКР
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