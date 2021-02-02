Конкурс городского граффити открылся в Подмосковье 

Региональный конкурс уличного искусства "Графика города" начался в Московской области . В рамках конкурса планируется украсить граффити более 50 объектов культуры региона, сообщила журналистам во вторник министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

"У нас огромное количество заявок, где-то 130-150 появилось. А дальше — мы понимаем, что некоторые учреждения культуры находятся на первых этажах жилых домов, где нужно будет разговаривать с жителями, где-то не приспособлено еще помещение. Поэтому после фильтра этого остались 53 объекта, учреждений культуры по всей Московской области, которые попадают под все наши категории. Это и музеи, и дома культуры, и детские школы искусств и так далее, которые захотели, чтобы их стены были разрисованы", — сказала Харламова.

Как отмечается в презентации министерства, первый этап проведения конкурса будет проходить с 1 февраля до 31 марта. В этот период художники смогут подать заявки на конкурсный отбор эскизов с учетом географического расположения их работ.

В рамках второго этапа, который пройдет с 1 по 18 апреля, состоится оценка эскизов конкурсной комиссии. С 18 апреля по 14 мая пройдут общественные обсуждения, после чего до 20 мая планируется подведение итогов конкурсного отбора. Реализация конкурсных работ, прошедших все этапы отбора и голосования, пройдет до 1 октября.