Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики 

Президент России Владимир Путин обещал оказать поддержку инициативе объявить 2023 год Годом математики.

"2023 год действительно рассматривается в правительстве как год, который можно объявить Годом математики, и, безусловно, мы это поддержим", — сказал глава государства на встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года" во вторник.

Таким образом он ответил на просьбу победителя конкурса Михаила Гурова, который преподает этот предмет, поддержать предложение о проведении в РФ Года математики в 2023 году. "Как вы знаете, финалистами стали пять человек, и среди них три математика. Это, конечно, указывает, что сегодня математика в нашей стране очень актуальна", — сказал Гуров.

Как отметил победитель конкурса, учитель является также проводником ценностей. "Особенно знаменательно то, что конкурс называется "Учитель года-2020". Именно в этом году мы праздновали 75-летие со дня Великой Победы. Еще большее волнение придает то, что сегодня день завершения борьбы за Сталинград, день изгнания немецко-фашистских захватчиков из Сталинграда. И, конечно, роль учителя, как проводника ценностей, еще больше увеличивается", — сказал Гуров.