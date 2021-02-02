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Москва

Учительница станцевала на фоне переворота в Мьянме и прославилась в Сети 

Артём Кульша 39 минут назад
Ролик с учительницей из Мьянмы, танцующей на фоне военного переворота, стал вирусным. Об этом сообщает The Star.
1 февраля, как сообщал «Рамблер», военные объявили о задержании президента Мьянмы Вин Мьин и лидера Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи и передаче власти главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаина по причине якобы имевших место фальсификаций на выборах в парламент.
Сегодня в интернете набрала большую популярность видеозапись, на которой девушка энергично танцует под песню Ampun Bang Jago индонезийских исполнителей Tian Storm и Ever Slkr на фоне танков и бронемашин.
Девушку зовут Кхинг Хнин Вай. Она — учительница физкультуры. На протяжении последних 11 месяцев девушка регулярно танцевала в том же месте и публиковала видео в своем фейсбуке. К настоящему моменту ролик, который она разместила вчера, получил более 50 тысяч лайков и 16 тысяч репостов лишь на фейсбуке.

«Пользователи сети отметили иронию ситуации, так как название песни, под которую танцевала учительница, — это фраза, обычно используемая индонезийцами, чтобы высмеять тех, кто слишком высокого мнения о себе», — сообщает The Star.

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Общество , Видео , Шоу-бизнес
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