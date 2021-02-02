Учительница станцевала на фоне переворота в Мьянме и прославилась в Сети 

Ролик с учительницей из Мьянмы , танцующей на фоне военного переворота, стал вирусным. Об этом сообщает The Star.

1 февраля, как сообщал «Рамблер», военные объявили о задержании президента Мьянмы Вин Мьин и лидера Национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи и передаче власти главнокомандующему вооруженными силами Мин Аун Хлаина по причине якобы имевших место фальсификаций на выборах в парламент.

Сегодня в интернете набрала большую популярность видеозапись, на которой девушка энергично танцует под песню Ampun Bang Jago индонезийских исполнителей Tian Storm и Ever Slkr на фоне танков и бронемашин.

Девушку зовут Кхинг Хнин Вай. Она — учительница физкультуры. На протяжении последних 11 месяцев девушка регулярно танцевала в том же месте и публиковала видео в своем фейсбуке. К настоящему моменту ролик, который она разместила вчера, получил более 50 тысяч лайков и 16 тысяч репостов лишь на фейсбуке.