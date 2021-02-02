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Охлобыстин призвал вернуть смертную казнь 

Алиса Селезнёва 39 минут назад
Охлобыстин призвал вернуть смертную казнь
Фото: ТАСС
Актер Иван Охлобыстин выступил за возвращение смертной казни, заявив, что не понимает, зачем общество должно содержать осужденных на пожизненное заключение. Об этом пишет Daily Storm.
Резонансное заявление Охлобыстин сделал на II Всероссийской конференции «Время, вперед».
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«Надо вернуть смертную казнь. Я не хочу платить за того маньяка, который убил, например, в Битцевском лесу. Лучше деньги на пенсионеров направить, а не на их содержание», — подчеркнул он.

При этом актер уверен, что судебные ошибки в такой ситуации можно рассматривать, как статистическую погрешность.

«Да, слетит еще несколько сотен голов невинных, но содержать этих ужасных людей — зачем?» — подчеркнул он.

«Рамблер» писал, что ранее Иван Охлобыстин заявлял в интервью, что является близким другом осужденного по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, и будет поддерживать его всегда. По его словам, у него с артистом есть связь, которую не способны нарушить на Уголовный кодекс, ни «нормальные человеческие представления о морали».
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Общество , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин
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