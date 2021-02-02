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Москва

Инфекционист заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу 

РИА Новости 32 минуты назад
Инфекционист: Россия вышла на плато по коронавирусу
Фото: ТАСС
РФ подходит к рубежу, после которого в крупных регионах будет наблюдаться лишь снижение заболеваемости коронавирусом; сейчас можно говорить о том, что страна находится на плато, и заболеваемость идет по нисходящей, заявил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Он напомнил о том, что еще в ноябре 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин, а также эксперты Роспотребнадзора говорили о том, что около 50 и более процентов населения крупных городов уже имеют иммунитет к коронавирусу.

"За это время, с высокой долей вероятности, количество людей, имеющих иммунитет, еще выросло, и вполне вероятно, что мы уже подходим к какому-то пику, когда мы будем видеть только снижение заболеваемости, во всяком случае, по крупным регионам", — рассказал Вознесенский.

Специалист добавил, что, исходя из этих данных, можно прослеживать определенную долю оптимизма в ситуации с заболеваемостью.

"Если мы будем, опять же, смотреть на цифры заболеваемости, если эти цифры заболеваемости коррелируются также с высоким уровнем охвата тестированием, то получается, что мы уже вышли на плато и уже идем по нисходящей", — отметил эксперт.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Сергей Вознесенский , Сергей Собянин , РУДН , Роспотребнадзор , РИА Новости
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