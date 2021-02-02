Умер ученый Максим Загорулько

Волгограде на 97-ом году скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы Максим Загорулько, сообщает РИА Новости. Пенсионер ушел из жизни после продолжительной болезни.

Загорулько прошел всю войну, был награжден орденом Красной Звезды и Отечественной войны I степени, орденом Александра Невского . В мирное время получил ученую степень профессора, основал в Волгограде классический университет. Руководил центром по изучению Сталинградской битвы, написал энциклопедию «Сталинградская битва».

Имя Максима Загорулько есть на стенах Зала Воинской и Трудовой славы. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил соболезнования родным и близким ветерана.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно о смерти Героя Советского Союза, депутата Госдумы , генерал-полковника Николая Антошкина . Ветерану авиации было 79 лет.

Антошкин родился 19 декабря 1942 года. Командовал авиационной группировкой во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Лично летал над разрушенным энергоблоком. Был командующим Среднеазиатским военным округом. Обеспечивал запуски пилотируемых космических кораблей, в том числе «Бурана». В 1989-1993 годах Антошкин командовал ВВС Московского округа, был командующим фронтовой авиацией.