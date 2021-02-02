Из-за выросшей стоимости морских перевозок в России подорожают импортные одежда, обувь, мебель и бытовая техника. Как сообщает РБК со ссылкой на участников рынка, рост цен составит от двух до 20 процентов.

Собеседник издания в одной из компаний объяснил, что после выборов президента США резко вырос спрос на перевозки между Штатами и Китаем . В результате возник дефицит контейнеров и судов — сначала только на американо-китайском направлении, а затем и по всему миру.

В « РЖД Логистике» рассказали, что сам Китай сократил закупки в США, поэтому пустые контейнеры застряли в Штатах.

Президент группы «Рускон» Сергей Березкин заявил, что с осени 2020 года стоимость морского фрахта на маршруте Китай — Европа/Средиземноморье подскочила в несколько раз. По одной из оценок, к концу прошлого года морские перевозки подорожали с 1,5 тысячи до девяти тысяч долларов за контейнер.

Глава «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров предупредил, что цены на импортную бытовую технику, мебель и товары для дома вырастут на 10–15 процентов. А исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов считает, что электроника и бытовая техника подорожают на два-три процента.

Основатель Zenden Group (обувь Zenden, Thomas Munz, Mascotte) Андрей Павлов отметил, что себестоимость обуви из новых поставок уже выросла. По его расчетам, цены на полках увеличатся в диапазоне от двух до десяти-двадцати процентов.

Как писал «Рамблер», ранее научный сотрудник Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Иван Зуенко предупредил, что из-за транспортного коллапса в Китае вырастут цены на многие товары в России.

После весенней коронавирусной паузы китайский экспорт на западные рынки вырос и мир столкнулся с нехваткой контейнерного оборудования. На фоне этого морской фрахт подорожал, а сухопутная логистика не справляется, говорил Зуенко. Компании либо не могут отправить товары, либо платят втридорога. По России это ударило сильнее всего, так как Китай использует свои контейнеры в первую очередь для США и Европы. В результате в России вырастут цены на одежду, мебель, технику, электроприборы и запчасти, отмечал эксперт.