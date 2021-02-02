К концу весны: Названы сроки отмены масочного режима

«Я думаю, 60—70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны», — цитирует Жемчугова радио Sputnik. По мнению врача, по достижению показателя коллективного иммунитета в 60% можно уже задумываться об отмене обязательного масочного режима.