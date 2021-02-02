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Иммунолог назвал сроки отмены масочного режима в России 

Ura.Ru и ещё 3 49 минут назад
К концу весны: Названы сроки отмены масочного режима
Фото: ТАСС
Отмена части ограничительных мер, в том числе обязательного ношения масок, возможна уже к концу весны. К этому времени доля россиян, обладающих иммунитетом к коронавирусу, достигнет 60-70%. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Я думаю, 60—70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны», — цитирует Жемчугова радио Sputnik. По мнению врача, по достижению показателя коллективного иммунитета в 60% можно уже задумываться об отмене обязательного масочного режима.

Жемчугов подчеркнул, что ослабление ограничений зависит от эпидемиологической ситуации в каждом регионе и количества людей, которые еще не успели переболеть инфекцией. По его словам, прививочная кампания позволит достигнуть иммунной прослойки в 60-70% быстрее.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко дал свой прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России. По его мнению, инфекция начнет отступать уже в конце зимы.
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Общество , Владислав Жемчугов , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , ИА Sputnik , Москва
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