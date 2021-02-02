Установление инвалидности могут перевести в онлайн 

Инвалидов, намеренных обжаловать заключение медико-социальной экспертизы (МСЭ), избавят от поездок по этим вопросам в областные центры или Москву. Повторные осмотры и консультации в вышестоящем бюро планируют проводить дистанционно, с помощью телемедицинских технологий. Пока Минтруд собирается опробовать новый формат в экспериментальном режиме в 12 регионах. Как электронные технологии помогут пациентам, разобралась «Парламентская газета».

За экспертизой — через всю страну

Россияне, которым необходимо пройти медико-социальную экспертизу, сейчас вынуждены обращаться в бюро МСЭ по месту жительства или пребывания. И если решение экспертов не устроит пациента и он хочет его обжаловать, приходится ехать в главное бюро региона. Вердикт этой инстанции тоже можно оспорить, но тогда уже ехать придётся в Москву, в Федеральное бюро МСЭ.

На дому осмотр проводят лишь в исключительных случаях, только если врачебная комиссия подтвердит, что здоровье пациента не позволяет ему приехать. Изредка эксперты работают заочно — тогда врачи изучают только документы, но самого больного не видят. Этот формат могут применить при особенно тяжёлых болезнях и состояниях человека (например, при неоперабельных опухолях мозга). Заочно МСЭ могут провести и если человек нетранспортабелен или живёт в труднодоступной местности.

Всем остальным нужно являться в бюро лично. А это серьёзные расходы для пациентов, живущих вдали от областных центров. Обращение же в Федеральное бюро МСЭ вообще может потребовать проезда через всю страну. Это и для здорового человека непросто, а ведь за медико-социальной экспертизой обращаются в основном инвалиды.

Чтобы упростить процедуру, Минтруд предложил проводить экспертизы, включая случаи их обжалования, с помощью телемедицины. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. В понедельник 1 февраля завершилось общественное обсуждение документа.

Пусть «цифра» помогает

Пока что речь идёт об испытании этого формата в 12 регионах: Дагестане, Мордовии, Удмуртии, Карачаево-Черкесии, Архангельской, Белгородской, Калининградской, Калужской, Магаданской и Ярославской областях, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах. Предполагается, что пилотный проект продлится с 1 марта до конца 2021 года. Медики собираются опробовать телеэкспертные технологии — программы, обеспечивающие идентификацию граждан, документирование действий врачей, совершение юридически важных действий. Работать это будет на базе Единой автоматизированной вертикально-интегрированной информационно-аналитической системы по проведению МСЭ.

С её помощью врачи смогут дистанционно собирать и анализировать жалобы пациента и анамнез, оценивать состояние здоровья, консультироваться с коллегами. Из документа следует такая процедура: пациент должен будет явиться в местное бюро МСЭ, либо эксперты сами приедут к нему домой, затем с помощью компьютера или планшета и специальной программы свяжутся с коллегами из главного или федерального бюро. Решение этого консилиума оформят в электронном виде.

Люди нередко бывают недовольны результатами экспертизы, рассказала «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Валентина Кабанова . «Не всегда это оправданно, но пусть уж лучше человек удостоверится в вышестоящем бюро, что по его случаю внизу приняли правильное решение. У человека всегда должен быть шанс все свои сомнения развеять, или наоборот, доказать обоснованность претензий», — отметила она.

Депутат приветствовала инициативу Минтруда по внедрению телемедицины в эту процедуру. «Пусть цифра помогает в решении всех сложных вопросов», — заключила она.

Кому нужна МСЭ

Медико-социальную экспертизу проводят для определения группы, категории, причин, времени наступления и срока инвалидности. Также здесь устанавливают степень утраты трудоспособности, дают заключение, нужен ли человеку постоянный уход постороннего.

Ещё к МСЭ нужно обращаться в случае смерти работника на производстве или инвалида — эксперты должны определять причины гибели людей во всех случаях, когда семье умершего полагаются выплаты и другие меры соцподдержки. Кроме того, в бюро разрабатывают программы реабилитации и абилитации инвалидов и трудящихся, получивших травмы или болезни на производстве.

Врачи делают заключения после обследования пациента, изучения предоставленных им документов, а также анализа социально-бытовых и трудовых условий его жизни. При необходимости, человека могут направить на дополнительные обследования.

Интернет помогает лечиться

С осени прошлого года бюро МСЭ в дистанционном режиме устанавливают инвалидность и степень утраты трудоспособности из-за болезней и травм на производстве. Это временная мера, она будет действовать до 1 марта 2021 года. Но Правительство готовится продлить её до 1 октября.

Ещё один шаг к цифровизации медуслуг — выдача электронных справок. С начала этого года получить их могут пациенты, обратившиеся к медикам через единую систему идентификации и аутентификации.

Для жителей Москвы работает единая медицинская информационно-аналитическая система, с помощью которой можно прикрепиться к поликлинике, записаться к врачу и получить электронный рецепт. Сейчас Минцифры и Минздрав работают над тем, чтобы подобное мобильное приложение появилось во всех регионах. Планируют, что это произойдёт уже в первом квартале этого года, сообщало ТАСС.

В ноябре прошлого года Минздрав поручил регионам организовать лечение «надомных» пациентов с ковидом, ОРВИ и гриппом с помощью телемедицинских технологий. Врачи могут онлайн консультировать и опрашивать больных, продлевать больничные и назначать обследования.