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Умер поэт и художник Виктор Коваль 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Умер поэт и художник Виктор Коваль
Фото: Lenta.ru
Умер российский поэт, актер и художник Виктор Коваль. Об этом поэт и прозаик Сергей Гандлевский сообщил в своем Facebook-аккаунте.
«Витя Коваль. Заочно представляя Коваля какому-нибудь новому знакомому, я говорил, что доведись мне объяснять инопланетянину или ребенку смысл слова "талант", проще было бы показать ему Витю. Соболезнования родным и всем нам!» — говорится в публикации.
Смерть своего коллеги подтвердил и поэт Лев Рубинштейн. «Витюши Коваля нет больше с нами. С сегодняшнего утра надо как-то привыкать жить без него. Пока не знаю, как», — написал он.
Причина смерти не уточняется. Ковалю было 73 года.
Виктор Коваль родился 29 сентября 1947 года в Москве. Он рисовал иллюстрации для книг, журналов и газет, а в конце 1980-х годов стал участником поэтической группы «Альманах». В 2007 году его удостоили премий «Золотой теленок» «Литературной Газеты». Коваль также снимался в кино. Среди его работ — «Васек Трубачев и его товарищи», «Под золотым орлом», «Необыкновенное лето» и «Любушка».
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Общество , Сергей Гандлевский , Лев Рубинштейн , Витя Коваль , Виктор Коваль , Литературная газета , Москва
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