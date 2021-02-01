Умер художник и поэт Виктор Коваль 

Виктор Коваль родился в Москве в 1947 году. Он работал иллюстратором книг, журналов и газет. В 1955-1961 годах снимался в кино, а с 1970-х стал известен как поэт. В конце 1980-х Коваль вместе с Айзенбергом, Гандлевским, Кибировым, Приговым, Новиковым и Рубинштейном входил в группу "Альманах".

"Витюши Коваля нет больше с нами. С сегодняшнего утра надо как-то привыкать жить без него. Пока не знаю, как", — написал Лев Рубинштейн на своей странице в Facebook, прикрепив к записи две фотографии.

Творчество Виктора Коваля известно не только в России и в странах бывшего СССР, но и за границей. Литератор участвовал в поэтических фестивалях в Лондоне, Кембридже, Гетеборге и Милане.