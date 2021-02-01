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Умер художник и поэт Виктор Коваль 

Слово и Дело и ещё 1 1 час назад
Виктор Коваль родился в Москве в 1947 году. Он работал иллюстратором книг, журналов и газет. В 1955-1961 годах снимался в кино, а с 1970-х стал известен как поэт. В конце 1980-х Коваль вместе с Айзенбергом, Гандлевским, Кибировым, Приговым, Новиковым и Рубинштейном входил в группу "Альманах".
"Витюши Коваля нет больше с нами. С сегодняшнего утра надо как-то привыкать жить без него. Пока не знаю, как", — написал Лев Рубинштейн на своей странице в Facebook, прикрепив к записи две фотографии.
Творчество Виктора Коваля известно не только в России и в странах бывшего СССР, но и за границей. Литератор участвовал в поэтических фестивалях в Лондоне, Кембридже, Гетеборге и Милане.
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Общество , Лев Рубинштейн , Виктор Коваль , Гетеборг , Италия , Лондон , Милан , Москва , Великобритания , Швеция
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