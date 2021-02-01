Появилось видео возложения цветов Наиной Ельциной к могиле супруга 

Наина Ельцина возложила цветы к могиле своего супруга в Москве. Первому президенту России сегодня исполнилось бы 90 лет. Видео с памятного мероприятия публикует Telegram-канал URA.RU. Источник отмечает, что вдова Ельцина не смогла сдержать слез.
В середине дня на Новодевичье кладбище почтить память российского политика намерен приехать Владимир Путин.
Напомним, Борис Ельцин руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года, когда он объявил о своей отставке в новогоднем обращении к россиянам.