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Москва

Появилось видео возложения цветов Наиной Ельциной к могиле супруга 

Алевтина Жаркова 56 минут назад
Наина Ельцина возложила цветы к могиле своего супруга в Москве. Первому президенту России сегодня исполнилось бы 90 лет. Видео с памятного мероприятия публикует Telegram-канал URA.RU. Источник отмечает, что вдова Ельцина не смогла сдержать слез.
В середине дня на Новодевичье кладбище почтить память российского политика намерен приехать Владимир Путин.
Напомним, Борис Ельцин руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года, когда он объявил о своей отставке в новогоднем обращении к россиянам.
Общество , Видео , Борис Ельцин , Владимир Путин , Наина Ельцина , РИА Ura.ru
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