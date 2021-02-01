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Москва

Оскорбивший Ланового сценарист удалился из фейсбука 

Артём Кульша 35 минут назад
Оскорбивший Ланового сценарист удалился из фейсбука
Фото: РИА Новости
Сценарист телеканала «Культура» Александр Крастошевский удалил свой фейсбук после обвинений в оскорблении памяти актера Василия Ланового. Об этом писатель Михаил Шахназаров сообщил в своем аккаунте в той же социальной сети.
В начале января, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Лановой заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. 28 января он скончался в возрасте 87 лет. 30-го блогер Сергей Колясников опубликовал в своем фейсбуке скриншот комментария Крастошевского, в котором тот приветствовал смерть Ланового.

«Бороться с режимом, работая на государственном телеканале, — бесценно», — прокомментировал Колясников.

В свою очередь, Крастошевский опроверг, что оставлял подобный комментарий, и пообещал подать в суд на всех, кто распространяет данный скриншот. Позавчера Шахназаров обратил внимание на тот факт, что Крастошевский удалил свой фейсбук.

«Спустили *** (экскременты. — Прим. ред.) в унитаз!» — прокомментировал один из пользователей соцсети.

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Комментарии 2
Общество , Василий Лановой , Александр Крастошевский , Сергей Колясников
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