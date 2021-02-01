В Москве прощаются с Василием Лановым

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Москва

Опубликовано видео прощания с Василием Лановым 

Алевтина Жаркова 34 минуты назад
Сегодня в Москве проходит прощание с народным артистом СССР Василием Лановым, который ушел из жизни 28 января в возрасте 87 лет. Гражданская панихида организована в театре имени Вахтангова, где актер трудился более 60 лет.
Проститься с актером пришли коллеги и поклонники его творчества. Почтить память Василия Ланового также приехал Сергей Шойгу и все руководство Министерства обороны России.
Василий Семенович известен зрителям по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир» и другим. С 1957 года он служил в Театре имени Евгения Вахтангова.
Общество , Видео , Сергей Шойгу , Василий Лановой , Министерство обороны
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