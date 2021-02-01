В Москве прощаются с Василием Лановым

Сегодня в Москве проходит прощание с народным артистом СССР Василием Лановым , который ушел из жизни 28 января в возрасте 87 лет. Гражданская панихида организована в театре имени Вахтангова, где актер трудился более 60 лет.

Василий Семенович известен зрителям по фильмам «Алые паруса», «Офицеры», «Война и мир» и другим. С 1957 года он служил в Театре имени Евгения Вахтангова.