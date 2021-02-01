Медведев сделал прививку от коронавируса

"Я провакцинировался уже месяца два назад одной из российских вакцин", — сказал Медведев в интервью российским СМИ. Он пояснил, что не называет конкретный препарат, "чтобы не возникало ощущения, что какая-то вакцина лучше другой".

"Вакцинация — это всегда индивидуальная история: надо кровь сдать, надо понять, в каком состоянии и в каком иммунном статусе пребывает твой организм (это от возраста зависит, к сожалению, от пола зависит — как известно, мужчины тяжелее переносят эту коронавирусную инфекцию, — и от целого ряда других причин)", — отметил зампред СБ. "Все наши вакцины эффективны и дееспособны, но если выбирать какую-то, нужно проконсультироваться с врачом. Но сделать это надо", — уверен Медведев.

Он поделился и некоторыми подробностями того, как прошла вакцинация. "Очень спокойно. Без последствий, — рассказал зампред Совбеза. — Но это тоже индивидуальная история".

Как пережить пандемию

Говоря о том, как все мы переживаем непростой период пандемии, Медведев отметил, что, по его мнению, "все мы испытываем одни и те же неприятности".

"В чем они заключаются? В том, что гораздо меньше стало общения, контактов. Необходимо постоянно проверяться для того, чтобы понять, что со здоровьем происходит", — сказал он, признав, что "пандемия не способствует развитию человеческих контактов".

Зампред Совбеза также признался, что его семья ведет такой же образ жизни: "меньше общается с друзьями, сын меньше общается с друзьями, меньше каких-то возможных поездок".