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Путин встретился с лауреатами конкурса «Учитель года» 

ТАСС и ещё 12 36 минут назад
Путин встретился с лауреатами конкурса «Учитель года»
Фото: РИА Новости
Победителем в 2020 году стал учитель математики из Ростова-на-Дону
Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи встречу с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года России — 2020", финал которого состоялся во вторник.
Из-за эпидемиологической ситуации заключительный этап перенесли на начало 2021 года. 29 января назвали 15 лауреатов конкурса. Это преподаватели из Адыгеи, Башкирии, Бурятии, Чечни, Москвы, Санкт-Петербурга, Камчатского края, Вологодской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Магаданской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей. Победитель — учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров.
Конкурс "Учитель года " проводится ежегодно с 1992 года. За прошедшие годы чаще всего абсолютными победителями становились учителя русского языка и литературы (девять человек), математики (пять человек), истории, биологии и музыки (по три человека). С 2005 года федеральный этап конкурса проводится не в Москве, а на родине победителя. Организаторы полагают, что таким образом конкурс "инвестирует" опыт лучших педагогов в систему образования субъектов Федерации, популяризирует профессию учителя.
В этот раз в заключительном этапе конкурса принимали участие 85 человек из всех регионов страны. Их средний стаж педагогической деятельности -12 лет, а средний возраст — 36 лет. Самому молодому участнику 25 лет, самому старшему — 59. Большинство участников — 17 — преподают историю и обществознание.
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Общество , Политика , Владимир Путин , Волгоград , Волгоградская Область
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