Путин встретился с лауреатами конкурса «Учитель года» 

Победителем в 2020 году стал учитель математики из Ростова-на-Дону

Президент России Владимир Путин проводит по видеосвязи встречу с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года России — 2020", финал которого состоялся во вторник.

Башкирии, Бурятии, Чечни, Москвы, Санкт-Петербурга, Из-за эпидемиологической ситуации заключительный этап перенесли на начало 2021 года. 29 января назвали 15 лауреатов конкурса. Это преподаватели из Адыгеи Камчатского края , Вологодской, Калининградской, Калужской, Ленинградской, Магаданской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей. Победитель — учитель математики из Ростова-на-Дону Михаил Гуров.

Конкурс "Учитель года " проводится ежегодно с 1992 года. За прошедшие годы чаще всего абсолютными победителями становились учителя русского языка и литературы (девять человек), математики (пять человек), истории, биологии и музыки (по три человека). С 2005 года федеральный этап конкурса проводится не в Москве, а на родине победителя. Организаторы полагают, что таким образом конкурс "инвестирует" опыт лучших педагогов в систему образования субъектов Федерации, популяризирует профессию учителя.

В этот раз в заключительном этапе конкурса принимали участие 85 человек из всех регионов страны. Их средний стаж педагогической деятельности -12 лет, а средний возраст — 36 лет. Самому молодому участнику 25 лет, самому старшему — 59. Большинство участников — 17 — преподают историю и обществознание.