Эксперт рассказал о специфике незаконных акций в Москве 

Специфика текущих незаконных акций в Москве характеризуется провоцированием правоохранителей на насилие, но каждый факт должен быть тщательно исследован правоохранителями, сообщил РИА Новости руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов

"Специфика нынешних протестов заключается в том, что демонстранты ставят своей целью нарваться на насилие, а не выразить протест", — сказал Жданов.

По его словам, есть вероятность, что в Москве во время несогласованных акций происходили "единичные случаи избыточного насилия".

"Однако каждый такой случай должен стать предметом детального изучения как правозащитниками, так и руководства МВД, Росгвардии, Следкома и Генпрокуратуры", — добавил Жданов.

Он пояснил, что полицейские зарубежных стран в таких случаях поступают более жёстко, что объясняется тем, что сотрудники иностранных правоохранительных органов охраняют покой общества и большинства, выступающего за цивилизованные и законные способы выражения собственного мнения.

В воскресенье в Москве, Петербурге и других городах россии прошли несанкционированные акции протеста, которые сопровождались задержаниями.

В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии — его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.